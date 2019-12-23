Torba yasa neleri içeriyor?

AK Parti, görüşmeler sırasında son dakika sürprizi yaparak güvelik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin maddeleri teklif metninden çıkarma önergesi verdi. CHP’nin anayasaya aykırı olduğu ve Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıkladığı maddeler üzerinde daha kapsamlı çalışma yapılacağını açıklayan AK Parti, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması düzenlemesinin önümüzdeki yıl TBMM’ye getirileceğini kaydetti.

Yasalaşan bazı düzenlemeler şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 yılı geçemeyecek.

Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020’ye ertelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri için henüz ödenmemiş olan geçmiş su ve atık su kullanım borçları ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz ve buhar (akışkan) kullanım borçları yeniden yapılandırılacak.

KDV istisnası uzadı

Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası, 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) nitelikli akademik personel istihdamının sağlanabilmesini amaçlayan teklife göre, TÜSEB’de görevlendirilen öğretim üyelerine ilave ödeme yapılacak.

Kamulaştırma Kanunu’na eklenmesi öngörülen maddeyle, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 8 Aralık 2004 tarihinden sonra yapılmış olan kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda husumet TOKİ’ye, bu tarihten önceki kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yöneltilebilecek.