‘Trump ile asla görüşülmemeli’

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, küstah mektuba tepkisini şöyle dile getirdi: “En üst düzeyde buna mukabelede bulunmak, devlet olmamızın gereğidir. Sayın Erdoğan’ın 13 Kasım’da Trump ile yapacağı görüşme dahil ABD ile görüşmelerin komple gözden geçirilmesi gerek. Sayın Erdoğan, asla Trump ile görüşmemelidir. Herkes haddini, hukukunu bilsin. Devletimizin vakarını örselettirmememiz lazım. Devletimizin başkanlığı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devletinin aşağılanması kabul edilemez. Devlet, devlet olma vasfını şimdi göstermeyecekse ne zaman gösterecek?”

‘Özür dilesin’

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, mektuba rağmen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya randevu verilmesini eleştirdi. Çıray, “Trump, 13 Kasım’da Ankara’ya gelsin, Anıtkabir’i ziyaret edip şeref defterinde yüce Atatürk’e hitaben Türk milletinden özür dilesin... Meselenin müzakeresine ancak bu koşulla başlansın” diye konuştu.