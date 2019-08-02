TSK’nın komuta kademesi değişmedi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Görev süreleri dolmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek. İki yıllık görev süreleri biten Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

YAŞ’ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yeni üye yapısı ile ikinci toplantısı, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra Beştepe’ye geçti. Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının yapıldığı salonda toplanan Şura’da; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal hazır bulundu. Toplantı, 1.5 saat sürdü. Eski sistemde iki-üç gün süren YAŞ toplantısı geçen sene olduğu gibi bu yıl da bir günde tamamlandı.



General sayısı 233’e düştü

Şura’da albay, general-amirallerin terfi, temdit (uzatma) ve emekliliğe sevk işlemleri ele alınarak karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren kararları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Buna göre; kararlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki gelenek çerçevesinde 30 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. Şura’da 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül’den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliye sevk edildi. TSK’da 241 olan general/amiral sayısı 233’e düştü.

Bir yıldır Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler 65 yaşında ve iki yıl daha görev süresi bulunuyor. Orgeneral Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecekler. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün iki yıllık görev süreleri bu yıl sona eriyordu. “Mavi Vatan”ın korunmasındaki başarılarından dolayı Özbal ile hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Küçükakyüz’ün görev süreleri YAŞ’ta bir yıl daha uzatıldı. Böylece TSK’nın komuta kademesi korunmuş oldu.

Org. ataması yapılmadı

Bu yıl YAŞ’ta Deniz Kuvvetleri’nden bir, Kara Kuvvetleri’nden ise yedi korgeneral, orgeneral rütbesi için terfi sırasındaydı. Ancak orgeneral/oramiral rütbesinde bir terfi yapılmadı. Orgeneral olması beklenen Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak’ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Ege Ordu Komutanı emekli

Geçtiğimiz yıl görev süresi bir yıl uzatılan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Ege Ordu Komutanlığı’na ve 3. Ordu Komutanlığı’na orgeneral rütbesinde bir atama yapılacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (KKK) Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe; tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan da tümgeneralliğe terfi ettirilen isimler oldu. Deniz Kuvvetleri’nden Tuğamiral Yankıbağcıoğlu tümamiralliğe yükselirken, Hava Kuvvetleri’nden tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün de tümgeneralliğe terfi ettirildi.

15 Temmuz’da direndi

Kara Kuvvetleri’nde Tümgeneral İrfan Özsert, korgeneralliğe yükseltildi. Özsert, Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde Genelkurmay Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü. 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde görevli olan Özsert, darbeye direnen isimler arasında yer aldı. Tümgeneralliğe yükseltilen Ömer Ertuğrul Erbakan ise, Fırat Kalkanı Harekatı’nı yöneten tugay komutanları arasındaydı.







Uzatma alanlar

YAŞ’ta 12 general/amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Buna göre, 30 Ağustos’tan itibaren görev süresi bir yıl uzatılan isimler şöyle:

- Kara Kuvvetleri’nden korgeneraller Şeref Öngay ve Metin Gürak, tümgeneraller Veli Tarakcı ve Erhan Uzun, tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, Sıtkı Varlı, Göksel Sevindik.

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümamiral Aydın Şirin, tuğamiraller Yalçın Payal, Aydın Eken.

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu.

Terfi alan albaylar

Kuvvet komutanlıklarına göre tuğgeneral-tuğamiralliğe terfi ettirilen 40 albay şöyle sıralandı:

- KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Mehmet Cafer Aksoytürk, Hikmet Yokarıbaş, Ferat Vural, Mustafa Cüneyt Arıkan, Sezgin Erdoğan, Ahmet Gülmüş, Mustafa Koşan, Berat Acar, Fethi Oltulu, Hakan Tunç, Salih Büyük, Metin Eştürk, Osman Akyıldız, Hacı Halil Osma, Ali Fuat Arıkan, Halil Ünver, Zekeriya Yalçın, Oğuz Baykal, Mehmet Zeki Eren, Halil İbrahim Büyükbaş, Adem Çakır, Mustafa Üstün, Mehmet Avcıoğlu.

- DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Özgür Özcan Altunbulak, Mehmet Emre Sezenler, Erhan Aydın, İmran Alparslan Demirbilek, Nihat Baran, Rafet Oktar, Refik Levent Tezcan, Ahmet Cevdet Kaplan, Fuat Gedik, Hüseyin Sami Uyar, Ramis Akın.

- HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Ender Kartal, Gürel Özusta, Gökhan Ergün, Aziz Adalı, Ertunç Ertufanlı, Durmuş Aydemir.

48 general-amiral emekli oldu

YAŞ kararlarıyla bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri’nden Tuğgeneral Necdet Tuna yaş haddinden emekli oldu. Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şunlar:

- KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Orgeneral Abdullah Recep, Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Tümgeneral Hakan Atınç, tuğgeneraller Ufuk Demirkılıç, Celalettin Bacanlı, Engin Durak.

- DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümamiral Hasan Nihat Doğan.

- HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Korgeneral Nihat Kökmen, Korgeneral Yılmaz Özkaya, Tümgeneral Ali Çetinkaya, tuğgeneraller Ahmet Biçer, İmdat Bahri Biber, Ersin Eser.

Kara Harp Okulu Komutanı İsmail Güzeller, emekli edilen isimler arasında yer aldı. Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:

- KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tümgeneral Gürsel Yüz, tuğgeneraller Erdoğan Baykal, Ali Ucarı, Orhan Aksoy, Hançeri Sayat, Erdal Şener, Süleyman Ertızman, Özgür Tör, Tevfik Erkan Olgay, Sırrı Yılmaz, Nerim Bitlislioğlu, Erdem Murat Tatlı, Coşkun Kaya, İsmail Güzeller, Bülent Temizer, Turan İnan, Mustafa Yaşar Arslanhan, Hasan Kaymaz, Kemal Kırış, Mustafa Barut, Osman Dirmencioğlu, Nadir Gündüz.

- DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Tuğamiraller Bülent Olcay, Berker Emre Tok, Önder Çelebi, Ahmet Tunç Veyisoğlu, Cemal Özden Yazıcıoğlu, Cemalettin Bozdağ, Şafak Duruer.

- HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: Korgeneral Muhittin Fatih Sert, tuğgeneraller Turan Toker, Alpay Aydoğan, Murat Islıoğlu, Cemal Balıkçı.

Kumpas mağdurlarına terfi

Tümgeneralliğe terfi ettirilen Bahtiyar Ersay FETÖ’nün kumpas mağdurlarından.Ersay, Balyoz davasından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 31 ay cezaevinde kaldı. Kumpas davasından berat ettikten sonra TSK’daki görevine dönen Ersay, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki ilk YAŞ’ta tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Hakkâri-Çukurca 2. Hudut Tugay komutanı olarak görevlendirildi ve bölgede taarruz konseptine geçilmesiyle PKK’ya ağır darbe indirilmesinde etkin rol oynadı. Ersay, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı’na getirilmişti. Deniz Kuvvetleri’nden tümamiralliğe yükseltilen Yankı Bağcıoğlu, FETÖ’nün ‘Askeri Casusluk’ kumpası nedeniyle 3 yıl hapis yatmıştı. Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Bağcıoğlu, Mavi Vatan ve Deniz Kurdu tatbikatlarında etkin rol oynadı. Tuğamiralliğe terfi ettirilen Özgür Özcan Altunbulak ve Erhan Aydın’ın isimleri de FETÖ’nün kumpas davalarından olan ‘İzmir Casusluk’ta adı geçiyordu. ‘Poyrazköy’ ve ‘Askeri Casusluk’ kumpaslarında tutuklanarak 15 ay hapis yatan Mehmet Emre Sezenler de tuğamiral oldu.

Balyoz mağdurlarından Refik Levent Tezcan, Rafet Oktar da tuğamiralliğe yükseltildi. Hava Harp Okulu Komutanlığı’na geçen yıl atanan Erdoğan Gür de tümgeneral oldu. Darbe girişiminin ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutan olan Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın da tümgeneralliğe yükseltildi. Darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli iki F-16 uçağıyla fotoğrafladıklarını ortaya çıkaran ve Eskişehir’deki hava üssünü darbecilerden geri alan İsmail Üner de tümgeneralliğe terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Kutlay Demir de tümgeneral oldu.

Yuvaya dönmüşlerdi

15 Temmuz’un ardından Hava Kuvvetleri’nde azalan pilot sayısını yükseltmek için ‘yuvaya dönüş’ kapsamında, emekliye ayrılıp sivilde çalışan personelin TSK’ya dönüşü sağlanmıştı. Bu kapsamda yuvaya dönen pilot albaylar Gürel Özusta, Gökhan Ergün ve Aziz Adalı tuğgeneralliğe yükseltildi.