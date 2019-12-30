TÜBA ödülleri bugün verilecek

“Kopernik Devrimi’nin İslam astronomisine dayanan arka planını” ele alan pek çok makaleye imza atan McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi F. Jamil Ragep ve termodinamik alanındaki çalışmaları ile bilinen Duke Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adrian Bejan, bugün ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

Bu yıl yapılan hakem komitesi değerlendirmeleri sonucunda sağlık ve yaşam bilimleri alanında ise ödül verilmedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi kapsamında TÜBA Şeref Üyesi Fuat Sezgin anısına bu yıl ilk kez oluşturulan “Fuat Sezgin Özel Ödülleri”nin de kazananları da belli oldu. Ödüllere “İslam Bilimi” alanındaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Atilla Bir, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Doç. Dr. Halil Tekiner ve İstanbul Cezeri Müzesi ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi layık görüldü.