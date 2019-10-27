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HaberlerSiyaset'Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi'
27.10.2019 - 14:44 |

'Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Terör karşı tüm dostlarla ve müttefiklerle her şekilde çalışmaya devam edileceğini belirten Altun, "Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

'Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi'

Altun açıklamasında, "Terörizme karşı dostlarımız ve müttefiklerimizle her şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi" dedi.

Emniyet şeridinde 3 kişi 1 kişiyi darp ettiEsenler'de trafikte yol verme kavgası, emniyet şeridine taşındı. Bir araçtan inen 3 kişi, diğer araç sürücüsünü darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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