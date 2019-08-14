‘Türkiye artık kurucu aktör’

Şentop, “Dünyanın birçok yerinde mazlumlar üzerindeki zulüm mekanizmaları devam etmekte. Dünyada bayrama çok müsait bir ortam yok. Vazifemiz, bayram yapmakla beraber bayramın manasını hatırlamak, bütün dünyada bayrama zemin teşkil edecek barış ve huzuru hakim kılacak anlayışı yaymak, yaygınlaştırmak” dedi. Şentop, Türkiye’nin dünyada barış ve huzuru hakim kılacak anlayışı yaymak için öncülük yaptığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uzun zamandır dünyada temel ilkeler üzerine oturan, barışı hedefleyen, birlikte hareket ettiğimiz toplumların beraber kazanacağı bir ortamın tesisi için Türkiye gayret gösteriyor. Geçen yüzyılın bütün yapıları sona erdi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyada barışı sağlayamadıkları ortaya çıktı. Yeni bir dünyanın kurulacağı günleri yaşıyoruz. Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz. Türkiye, burada kurucu aktör olarak gerek bölgesinde gerek dünyada rol alabilecek güce erişmeye başladı.”