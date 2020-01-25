Türkiye iktidardan ibaret değil ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüşmesinde, iktidarı eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle Türkiye’de “rejimin değiştiğini” savunan Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye ile AB arasındaki mesafe de giderek açılıyor. Avrupa kamuoyunda Türkiye hakkında olumsuz algı var. Bu algı giderek artıyor. Ama Türkiye sadece iktidardan ibaret değil. Demokrasiyi savunan geniş kitleler var” dediği öğrenildi.

AP Raportörlüğü görevine atandıktan sonra Türkiye’ye ilk gezisini yapan Amor, önceki gün Ankara’daki temasları kapsamında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde, basına kapalı yaklaşık bir saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu’na Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti.

‘Taahhütlere bağlıyız’

Edinilen bilgilere göre Amor görüşmede, önümüzdeki dönemde AP’ye sunacağı Türkiye Raporu için bir dizi ziyarette bulunduğunu, bu görüşmelerden elde edeceği izlenimin raporun temelini oluşturacağını anlattı. Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Amor’un, “Tam üyelik müzakerelerini çok önemli görüyorum. Bunun için hem Türkiye’ye hem AB’ye düşen sorumluluklar var. Ancak AB’nin Türkiye’ye karşı taahhütlerine bağlı olduğunu söyleyebilirim” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ise değerlendirmelerinin büyük bölümünde iktidarı eleştirdi. Türkiye’de 16 Nisan 2017 referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle “rejimin değiştiğini” savunan Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye ile AB arasındaki mesafe giderek açılıyor. Biz bu konuda endişe duyuyoruz” dediği aktarıldı.

İktidarın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymakla yükümlü olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar bunlara uymuyor. Dolayısıyla Avrupa kamuoyunda Türkiye hakkında olumsuz algı var. Bu algı giderek artıyor. Ama Türkiye sadece iktidardan ibaret değildir. Demokrasiyi savunan geniş kitleler var. AB de alacağı kararlarda buna dikkat etmeli. Biz yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de başarılı olacağız ve iktidara geleceğiz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın Suriye ve Libya politikası ile ekonomideki durumu da eleştirdiği öğrenildi.