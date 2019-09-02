'Türkiye kavga eden siyasiler istemiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Bunun çözümü daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları, daha fazla barıştır. Kuvvetler ayrılığının yok edildiği bir yerde, ekonominin düzelmesi, kalkınma, hakça bölüşüm beklenemez... Türkiye’nin bütün kesimlerin katılacağı demokratik güçlü bir Anayasaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu; 4 Eylül’de Sivas’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına sunulacak MYK raporuna bir sunuş metni yazdı. Kılıçdaroğlu, “Yönetilemeyen Türkiye” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye, denge ve denetleme mekanizmalarından yoksun, kuvvetler ayrılığının yürütmenin başındaki partili bir Cumhurbaşkanının himayesinde tek elde toplandığı, hukuk ve demokrasinin rafa kalktığı bir sistem ile yönetilememektedir. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlik sisteminden hukuka ve akla gelen her alanda yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. İktidar, tüm bu tablonun düzelebilmesi için köklü reformlar yapmak yerine pansuman tedavisi ile günü kurtarma telaşındadır.”

‘Güçlü Anayasa’

Anayasal değişikliklere ihtiyaç olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Özetle Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Bunun çözümü daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları, daha fazla barıştır. Kuvvetler ayrılığının yok edildiği bir yerde, ekonominin düzelmesi, kalkınma, hakça bölüşüm beklenemez. ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamarotu, aşçısı aynı kişi… Bir kişi koca gemiyi tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi? İşte bu nedenle Türkiye’nin bütün kesimlerin katılacağı demokratik güçlü bir Anayasaya ihtiyacı var.”

“Hepimizin mağdur olduğu 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden üç yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, örgütün siyasi ayağı ortaya çıkarılmamış, çıkarılması için gerekli çaba gösterilmemiştir” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meclis’te kurulan Araştırma Komisyonu çalıştırılmamıştır. Darbe girişiminin ayrıntılarının ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasında iki önemli aktör olacak kişiler Meclis Araştırma Komisyonu’na gelmemiştir.”

‘Demokrasi cephesi’

“Millet İttifakı’nın yerel seçimlerde de büyük oranda varlığını sürdürerek, demokrasi cephesinin güçlü biçimde demokrasi cephesinin güçlü biçimde halka umut olmasını” sağladığını belirten Kılıçdaroğlu “Türkiye artık kavga eden siyasiler istemiyor. Ötekileştirici, kutuplaştırıcı dili benimsemiyor. Mutfağında yangın var ve iktidarın bunu söndürmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Yerel seçimlerde Türkiye’nin gerek nüfusunun çoğunun yaşadığı gerekse ekonomisinin çoğunun üretildiği yerlerin halkçı belediyecilikle yönetilmesi, geleceğimiz açısından büyük bir umuttur. Türkiye’nin yönetilememesi sonucu içine düşürüldüğü krizden çıkarılması için reçete yerel yönetimlerde yazılacaktır.”

Dünya Barış Günü’ne videolu kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Şair Nazım Hikmet’in, “Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” dizelerini okudu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gün dolayısıyla paylaşılan videonun girişinde Şair Nazım Hikmet’in Davet şiirinin son bölümünde yer alan, “Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine / bu davet / bu hasret bizim” dizelerini okudu. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, videoda 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla şu mesajı verdi:

“Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz, biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz.” - ANKARA Milliyet