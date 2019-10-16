‘Türkiye küresel terör karşısında dalgakırandır’

Altun, şöyle devam etti: “Obama yönetimi, tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak, Türkiye’de binlerce sivili katleden PKK terör örgütüne silah ve eğitim vermiş, bunu DEAŞ ile mücadeleyi taşeron unsurlara ihale etmek amacıyla yapmıştır. DEAŞ terör örgütünün Suriye topraklarında kurduğu sözde devlet ortadan kalkınca, PKK’lı teröristler silahlarını Türkiye’deki masum insanlara doğrultmuştur. Biz bu tehdit konusunda ABD’yi PKK’ya verdiği ağır silahları toplamaya ve sevkiyatları durdurmaya çağırdık. Nihayet topraklarımızda kayıplar yaşamamak için gerekli adımları attık.” Altun, şunları kaydetti:

“Son günlerde ABD’li yetkililerin, resmi yetkilerini kullanarak, Suriye’nin kuzeyindeki durum hakkında yalan haberler servis ettiğini, PKK’nın Suriye kolu tarafından işlenen suçları örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Binlerce DEAŞ’lı teröristi hapishanelerden salıveren örgüt, Türkiye-Suriye sınırında sivilleri ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almış, son olarak Esed rejimiyle kirli bir anlaşmaya imza atmıştır. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde attığı adımlar hakkında tamamen şeffaf olmuştur. Dünya, DEAŞ dahil olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye’nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz.”