‘Türkiye-Libya anlaşmasında tereddüt yok’

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz’de petrol arama anlaşmasına ilişkin teklif ele alınırken, komisyon üyeleri, bu anlaşmadan rahatsız olan batı ülkelerinin Libya üzerinde baskı uyguladıklarına vurgu yaparak, “Libya tarafında onaylanmada bir sıkıntı olabilir mi?” sorusunu gündeme getirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, “Bu anlaşmanın rahatsızlık yarattığı kesimler tarafından birtakım manipülasyon çabaları var, Libya’daki siyasi durumdan kaynaklı birtakım tartışmalar var ama BM tarafından tanınmış meşru hükümetle biz bu anlaşmayı imzaladık ve meşru hükümetin bu konuda hiçbir tereddüdü yok. Aksine, onlar da karşılıklı olarak bir an evvel imzalanıp yürürlüğe girmesi konusunda mutabıklar” karşılığını verdi. Anlaşmanın onaylanma sürecinin Libya tarafından tamamlanacağını kaydeden Kıran, şunları söyledi: “Libya’daki siyasi sürece de destek veriyoruz. Bu bağlamda güvenlik ve askerî iş birliği anlaşmasına da atıfla bir soru olmuştu. Biz Libya’daki ihtilafın sona ermesi için de siyasi anlamda her türlü girişimi sürdürüyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Kasım’da, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nı imzalamıştı.