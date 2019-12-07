‘Türkiye, NATO’ya karşı yükümlülüklerine bağlıdır’

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı. TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Pakistan’ın askeri ve sivil yetkilileri de katıldı.

‘Yalnız bırakıldık’

Burada konuşan Akar, yaklaşık 70 yıllık NATO üyesi bir ülke olarak önceliklerinin müttefiklerle birlikte hareket ederek terör tehdidini ortadan kaldırmak yönünde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bu amaçla uzun görüşmeler gerçekleştirdik, ortak birtakım çalışmalar yaptık. Ancak birçok konuda anlaşma sağlanmasına rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamadı ve maalesef Türkiye olarak terörle mücadelede yalnız bırakıldık. Son günlerde NATO’nun varlığı ve Türkiye’nin üyeliğine dair temeli olmayan birtakım görüşler ortaya atılıyor. Kimi çevreler, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabasında. Tabii ki bu iddialar, mantık dışı ve konuya ilişkin gerçeklerin saptırılmasından başka bir şey değil. Türkiye, bir üye ülkenin yapabileceği en anlamlı, etkin biçimde NATO’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürüyor. Türkiye, Kore Savaşı’ndan Balkanlar’a, Somali’den Afganistan’a kadar askerlerimiz dünyanın her yerinde NATO görevlerinde, harekatlarında ve tatbikatlarında yer aldı, insani misyonlarda kilit rol oynadı. Bu anlamda Türkiye, NATO içinde tüm yükümlülüklerine bağlıdır. Soğuk Savaş döneminde onlarca yıl ittifakın cephe hattında yer alan Türkiye, şimdi de sınırlarımızdaki terör örgütleri ile Avrupa arasında son duvar konumundadır. Bu, asla unutulmamalıdır.”