‘Türkiye örnek bir davranış ortaya koydu’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris’te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner’i temsilen Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere bir araya geldi.Toplantıda, Geri Kabul Anlaşması başta olmak üzere, Suriyeli sığınmacıların durumu, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele gibi konuların ele alındığı öğrenildi.



Toplantıdan önce konuşan Soylu, şunları kaydetti: “Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye’dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz. Bıraktığımız miras, kapımızı çalan insanlara, kapımıza gelen insanlara nasıl davrandığımızın belki de gelecekteki en önemli göstergesi olacaktır. Gerek kampları, gerek uyumu gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türkiye bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur.”