3 bin 700 genç ziyaret edilecek

AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümüne günler kala, partinin kutlama programı netleşti. AK Parti Tanıtım ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 18 yaşın simgesel bir anlamı olduğunu söyledi. Türkiye’de AK Parti’nin de doğum günü olan 14 Ağustos 2001’de hayata gözlerini açan 3 bin 700 genç olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti: “18. yaş kutlama programımız kapsamında, hemen bayramdan sonra Gençlik Kolları ve Sosyal Politikalar Başkanlıklarımız, 81 ildeki bu 3 bin 700 gencin tamamını tek tek ziyaret edecek. Bu gençlerin arasından seçilen 18 kişi, 23 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızla beraber olacak. Partimizle beraber onların da doğum gününü kutlayacağız” diye konuştu.

Terasta kokteyl düzenlenecek

Ünal, kutlamada Erdoğan’ın AK Parti’nin 18 yılına dair hitapta bulunacağını da bildirdi. 18. yaş etkinliği kapsamında parti genel merkezinin terasında verilecek kokteyl davetine, bin kişi davet edilecek. Davetli listesinde partinin kurucuları, milletvekilleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile parti il başkanları yer alacak.

18.yıl için “Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18” sloganının belirlendiğini de aktaran Ünal’ın verdiği bilgiye göre, 14 Ağustos günü gazete ilanları ve billboardlarda bu sloganın kullanılacağı afişler yer alacak; hazırlanan 18. yaş klibi ekranlarda yayınlanacak. Aynı zamanda medyada ve sosyal medyada da etkinlikler gerçekleştirilecek.