Türkiye’de temaslarda bulunan AB’nin yeni heyetine Ankara’dan uyarı: Göç mutabakatına uyun

AB heyetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabul etti. Schinas ve Johansson, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı ile bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre; görüşmelerde ağırlıklı olarak Türkiye-AB ilişkileri, göç ve güvenlik alanlarında işbirliği ele alındı. Oktay ile yapılan görüşmede 18 Mart göç mutabakatı öne çıktı. Türkiye mutabakatın uygulanması talebini iletti, göç sorununun yalnızca Türkiye’nin sorunu olmadığı görüşünü yineledi. Heyet ise, Türkiye’nin tutumuna destek vererek Yunanistan’daki temaslarından bahsetti. Kaymakcı ile yapılan görüşmede ise, tam üyelik müzakerelerinin hızlandırılması, yeni müzakere başlıklarının açılması, Suriyeli sığınmacılar için finansal desteklerin artırılması gerektiği belirtildi. Türkiye’nin terörle mücadelede AB ve uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakıldığı kaydedildi. Schinas, Kaymakcı ile yaptığı görüşmede; ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmelerinin tesadüf olmadığını belirterek, “Bu, size göçle ilgili sorunların üstesinden gelmek için yaptığınız çalışmalar ve bizim de yardımımızla 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki çalışmalarınız için teşekkür etme isteğimizi gösteren bir ziyaret” dedi.



Kararlılık ziyareti



Görüşmelerin ardından Kaymakcı, “AB’ye Türkiye’den daha fazla katkıda bulunacak bir ülke yok. Umarız önümüzdeki dönem AB ile yeni bir sayfa açabiliriz” dedi. AB Türkiye Delegasyonu’ndan yapılan açıklamada, Schinas ve Johansson’un verimli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilerek “Her iki taraf, AB-Türkiye bildirisinin bütün boyutlarıyla uygulanması ve karşılıklı ilişkilerin sürdürülebilir şekilde yenilenmesine dair kararlılıklarını yineledi” denildi.



Erdoğan kabul etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.