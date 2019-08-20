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20.08.2019 - 17:28| AA

Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınayarak, ülke halkı ve hükümetine başsağlığı mesajını iletti.

Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 10 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Akdeniz’de bekleyen sığınmacılar son çare denize atladıİtalya’nın Lampedusa Adası açığında 19 gündür bekleyen Open Arms yardım gemisinde bulunan sığınmacılar son çare olarak denize atladı. Lampedusa Adası’na doğru yüzmeye çalışan sığınmacıları sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
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