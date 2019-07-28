Türkiye'nin ilk kadın Çevre Bakanı Saygın hayatını kaybetti

Saygın, 4 Temmuz’da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, gece 03.00 saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, Saygın’ın, ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Saygın, ailesinin isteği üzerine yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. İzmir’de doğan Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı. 12 Eylül darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarında beş dönem İzmir milletvekilliği yaptı. Saygın, milletvekilliği süresince, TBMM’nin ilk kadın Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı (1987-1991) ve TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği (1991-1995) görevlerinde de bulundu. Saygın, Tansu Çiller’in Başbakan olduğu 52. Hükümet’te 23 Şubat-6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı oldu. Saygın, Mesut Yılmaz’ın Başbakanlık yaptığı 53. Hükümet’te de 6 Mart-28 Haziran 1996 arası ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.