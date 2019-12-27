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27.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Üç bakan yardımcısı atandı iki büyükelçi merkeze alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 18 atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üç bakan yardımcısı atandı iki büyükelçi merkeze alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca görevinden alınırken, bakan yardımcılıklarına Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı atandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı’na da Hasan Suver getirildi. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği’ne Güven Hastaneleri’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Nüket Küçükel Ezberci atandı. Rekabet Kurulu Üyeliği’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen’in atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Belçika Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Madagaskar Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler merkeze alındı. Belçika Büyükelçiliği’ne, Bulgaristan Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Madagaskar Büyükelçiliği’ne Kosta Rika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı atanırken Bulgaristan Büyükelçiliği’ne de Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Aylin Sekizkök, Kosta Rika Büyükelçiliği’ne ise Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatma Pihava Ünlü atandı.

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