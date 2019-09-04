Üçlü zirveden İdlib için karar çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin İdlib’e yönelik hava operasyonu gerçekleştirmesine ilişkin, “Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yerle yeksan olduysa artık İdlib de böyle bir durum içerisinde. Bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Rusya ile görüşmelerimizi yaptık. Aynı şekilde Rusya İran Türkiye görüşmemiz var. Bunların neticesini inşallah göreceğiz. İdlib bizim meselemizdir. Buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi olan biziz” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin İdlib’e yönelik hava operasyonu gerçekleştirmesine ilişkin, “Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yerle yeksan olduysa artık İdlib de böyle bir durum içerisinde. Bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Rusya ile görüşmelerimizi yaptık. Aynı şekilde Rusya İran Türkiye görüşmemiz var. Bunların neticesini inşallah göreceğiz. İdlib bizim meselemizdir. Buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi olan biziz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis’i Külliye’de kabul etti. Erdoğan ve Babis baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:TİCARET



HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR: İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar. Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya’nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.



İDLİB DE HALEP GİBİ YOK OLUYOR: (Suriye) Güvenli bölgenin şu an sadece adı kaldı. Bir taraftan tacizler, tehditler, malum güneyden zaman zaman yapılıyor. Son olarak İdlib’deki gelişmelerde malum rejimin siviller üzerinde yaptığı bombardıman vs. Ama son 2 gün içerisinde maalesef ABD’nin de bombalama işlemlerinin içine girmiş olması, 700 civarında insanın sivil burada ölmüş olması burada sivillerin dışında teröre bulaşmış militanlar da olabilir. Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yerle yeksan olduysa artık İdlib de böyle bir durum içerisinde. Bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Rusya ile görüşmelerimizi yaptık. Aynı şekilde Rusya İran Türkiye görüşmemiz var. Bunların neticesini inşallah göreceğiz. Hedefimiz Cenevre’den önce bazı adımları atalım istiyoruz.



EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ: Zaten bizim askeri noktada heyetlerimiz görüşüyor. Türkiye ile ABD arasında özellikle medya mensuplarının izah ettiği gibi bir durum değil. Garip garip, ABD askerleri gelmiş Türk heyetiyle şunu yapmış... Bunlar Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Birileri buraya gelip bizim heyetlerimizle görüşmeler yapıyor. Bizim heyetlerimiz bir yerlere gitmiyor onlar geliyor. BM Genel Kurulu’nda görüşmemiz gerçekleşirse bu konu masadaki en önemli konulardan biri İdlib. 16’sında yapacağımız toplantıdan bir karar çıkacak. Bunu da biz ikili görüşmelerimizde değerlendireceğiz.



İDLİB BİZİM MESELEMİZ: İdlib bizim meselemizdir. Buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bunun dertlisi olan biziz. 910 kilometre Suriye’ye sınırı olan biziz. Oradaki en ufak ateş bizi yakıyor. Bu işin oradaki ülkelerle de alakası yok. Onların dertleri farklı bizimki çok farklı. Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak mecburiyetinde değiliz ama burada özellikle bir güvenli bölge ihdasına yardımcı olabilirsek bunu başarabilirsek ne mutlu bize.





Erdoğan, Trump ile görüşecek



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere 21-26 Eylül tarihlerinde ABD’yi ziyaret edecek. Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde, başta güvenli bölge mutabakatı ve İdlib olmak üzere Suriye’deki gelişmeler, F-35 programıyla ilgili gelişmeler, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarmak için önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alınacak. Erdoğan’ın ayrıca, ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.



Erdoğan, 24 Eylül’de düzenlenecek BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Erdoğan, Genel Kurul konuşmasında başta İdlib ve Fırat’ın doğusu olmak üzere Suriye’deki gelişmeler, mülteci sorunu, terörle mücadelede uluslararası işbirliği, Filistin meselesi, BM’nin yapısının reforme edilmesi konularında mesajlarını verecek.



‘Önerilerini çok iyi buluyorum’



Çekya Başbakanı Andrej Babis, Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla İstanbul’da yapılan Suriye konulu dörtlü zirve toplantısını hatırlattı. Babis, “Ancak maalesef belli başlı bir çözüm masada yok. Sayın Erdoğan’ın çözüm önerisini çok iyi buluyorum. Burada Türkiye bize para gönderilsin değil, bir bölge oluşturulsun, okullar, evler, yatırım yapılsın diyor” dedi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de meslektaşları ile konuyu değerlendireceğini söyleyen Babis, “Sayın (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban ile bu konuyu görüşeceğim ve Avrupa çapında bu konuda bir tartışma başlatmak istiyorum. Çekya, inisiyatifi ile bir katkı sağlayabilir” dedi.

