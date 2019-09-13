Üçlü zirvenin ana gündemi İdlib olacak... Dünyanın gözü Çankaya'da olacak

İdlib’deki gelişmelerin değerlendirileceği kritik öneme sahip Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi, pazartesi Ankara’da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılacağı zirvede Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, İdlib’teki son durum ile “Anayasa Komisyonu”nun çalışmaları detaylı değerlendirilecek. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin gözü de Çankaya Köşkü’nde gerçekleşecek toplantının sonunda yapılacak açıklamalarda olacak.



İdlib düğümü



Türkiye-Rusya-İran arasında Suriye’nin konuşulacağı liderler zirvesinde İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler detayları ile değerlendirilecek. Türkiye’nin Fırat’ın batısında oluşturduğu fiili güvenli bölge ile Fırat’ın doğusunda ABD ile birlikte oluşturmayı hedeflediği Irak sınırına kadarki güvenli bölgenin detayları, güvenli bölge için atılacak adımlar, Suriye’deki siyasi geçiş süreci ile Anayasa Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar, güvenli bölgelere mültecilerin yeniden dönüşü, İdlib’den olası göç için alınacak önlem konuları değerlendirilecek.



Üç lider toplantıda İdlib mutabakatının uygulanmasına ilişkin süreci de değerlendirecek. 3 milyonu aşkın insanın yer aldığı İdlib bölgesinden olası bir göç durumunda Erdoğan, dünyaya sorumluluk alınması çağrısı yapmış ve “Kapıları açarız” açıklamasında bulunmuştu.



Liderler, PYD-YPG terör örgütleriyle ortak mücadele konusunda ve rejimin ihlallerinin son bulmasına ilişkin konuları da toplantıda değerlendirecek. Erdoğan’ın Çankaya’da Putin ve Ruhani ile ayrıca baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400’ler olmak üzere SU-35’ler ile savunma sanayisi ve ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek. Erdoğan, Putin ve Ruhani, görüşmelerin ardından ele alınan konuları da basın toplantısıyla duyuracak.



Zirvenin ardından ABD yolcusu



Üçlü zirvelerin ilki 22 Kasım 2017’de Rusya’nın Soçi kentinde; ikincisi 4 Nisan 2018’de Ankara’da; üçüncüsü 7 Eylül 2018’de Tahran’da; dördüncüsü 14 Şubat 2019’da Soçi’de yapılmıştı. Bir sonraki zirve ise Tahran’da yapılacak. Erdoğan bu zirvenin hemen ardından 20 Eylül’de ise BM Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecek. ABD’de birçok görüşmenin ana çerçevesini Suriye konusu oluşturacak.



Erdoğan, üçlü zirvenin ardından ayrıca ikinci dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacak. Türkiye; Rusya, Fransa, Almanya liderlerinin de katılımıyla İstanbul’da ikinci dörtlü zirve gerçekleşecek.