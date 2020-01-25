Uğur Mumcu ağıtlarla anıldı

24 Ocak 1993’te katledilen Mumcu için dün Çankaya ilçesinde adının verildiği sokakta bulunan evinin önünde anma töreni düzenlendi. Törene, Mumcu’nun ailesi, arkadaşları ve gazetecilerin yanı sıra; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, çok sayıda CHP milletvekili, HDP’li Garo Paylan ile yüzlerce vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür ve kızı Özge ile evlerinde bir süre görüştü. Daha sonra Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, önce evin bulunduğu sokağın karşısındaki Faili Meçhuller Anıtı’na, sonra da Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

Anıtın olduğu alanda Mumcu’nun köşe yazılarının bulunduğu gazeteler, daktilo ve bilgisayarın yer aldığı özel bölüm dikkati çekti. Suikast alanında saygı duruşunda bulunulan törende, şiirler seslendirildi.

‘Unutulmaz kişilik’

Kılıçdaroğlu törenin ardından yaptığı açıklamada, Mumcu’nun unutulmaz bir kişilik olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o, düşünceleriyle yaşıyor. Onu her yıl saygı, sevgiyle anıyoruz. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik bir Türkiye’ydi. Aynı amacı aynı çerçevede sürdürüyoruz, mücadelesini yapıyoruz, kavgasını veriyoruz. Hiç kimse Mumcu’nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez. Bütün hedefimiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak.” Uğur Mumcu yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin yanı sıra memleketi Kırşehir’de düzenlenen programla da anıldı.