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24.09.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘Ülke menfaatineyse katkı sağlayalım’

‘Ülke menfaatineyse katkı sağlayalım’

CHP MYK dün CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık dört saat süren toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra AK Parti’nin muhalefete sunduğu yargı paketi taslağı değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda, AK Parti’nin taslak metni önce MHP’ye sunması eleştirilirken, kanun teklifinin tartışılacağı doğru adresin Meclis komisyonu olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kurmaylarının görüşlerini dinledikten sonra taslağa ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptığı öğrenildi. CHP liderinin, “Aslında bunun tartışılacağı yer komisyonlardır ama biz yine de hiçbir görüşü peşinen reddetmeyelim, oturalım konuşalım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘Anayasa değişmeli’

Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a yapılacak çalışmalarla ilgili talimat veren Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim görüşümüz şu; kimden gelirse gelsin ülkenin, insanlarımızın menfaatine bir düzenleme varsa oturalım konuşalım. Ama doğruyu söylemekten de asla çekinmeyelim. Katkı sağlayacağımız yerlerde katkı sağlayalım, eleştireceğimiz karşı çıkacağımız yerler varsa bunu şeffaf bir şekilde anlatalım” ifadelerini kullandığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, yargıdaki sorunların çözülmesi için köklü bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu anlayışla hazırlanan yargı paketleri sorunları çözmez” dediği de ifade edildi.

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