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10.09.2019 - 07:50| ÖNDER YILMAZ Ankara

Ülkücü sanatçıdan aksiyon filmi

Ülkücü kimliği ile bilinen ses sanatçısı Ahmet Şafak, bu defa sevenlerinin karşısına sinema filmi ile çıkıyor. “Kuşatma/Yedi Uyuyanlar” adlı film 4 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek. Filmin Ankara galasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Ülkücü sanatçıdan aksiyon filmi

 

Yapımcılığını Küsena Film’in üstlendiği, senaryosunu Ahmet Şafak’ın kaleme aldığı Kuşatma/Yedi Uyuyanlar’ın yönetmenlik koltuğunda Utku Uçar oturuyor. Heyecanla beklenen yapımın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak’ın yanı sıra Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman, Aslı Atıl, Sefa Zengin, Mehmet Tokat, Can Beslen ve Eda Etike yer alıyor.

Derin millet hikâyesi

Filmin 1.5 ay süren çekimleri Adana, Mersin ve İstanbul’da yapıldı. “Bu bir derin millet hikâyesidir” sloganıyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan filmin müzikleri Ahmet Şafak tarafından bestelendi, müzik direktörlüğünü ise Volkan Sönmez üstlendi. Film 4 Ekim’de gösterime girecek.

Bahçeli katılacak

Şafak, filmin Ankara galasına Bahçeli’nin de katılacağını açıkladı. Bahçeli’nin gala davetini, “İnsanlardan uzaklaşmamak lazım” diyerek kabul ettiğini belirten Şafak, MHP liderinin bu film çalışması için, “Biz sanatın pek çok alanında varız ama sinemada yokuz. Bu yapım çok iyi olacak” ifadelerini kullandığını dile getirdi.

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