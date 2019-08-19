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19.08.2019 - 08:24| ÖNDER YILMAZ / Ankara

Ülkücülerden eğitim atağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda “Milliyetçilik Kütüphanesi”, “Milliyetçilik Araştırma Enstitüsü” ve “Yusuf Has Hacip Akademisi” kuruluyor.

Ülkücülerden eğitim atağı

Dünya ve Türkiye’deki milliyetçiliğe ilişkin kitapların toplanacağı “Milliyetçilik Kütüphanesi” bu alanda çalışan akademisyen ve öğrencilere kaynak oluşturacak.
Milliyetçilik Araştırma Enstitüsü ile milliyetçiliğin daha kurumsal zeminde araştırılması gerçekleştirilecek. Yusuf Has Hacip Akademisi’nde ise iç ve dış politika, ekonomi, sanat, sosyoloji ve tarih dersleri verilecek.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, bu üç önemli projeyi Milliyet’e şöyle anlattı:

- KÜTÜPHANE: Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde milliyetçilikle ilgili dünyada ve ülkemizde yayınlanmış bütün eserleri barındıran bir ‘Milliyetçilik Kütüphanesi’ kurma çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada ve Türkiye’de milliyetçilik alanında yapılan çalışmalar, kaynak olabilecek her türlü yayını orijinali veya tıpkı basımlarıyla bu kütüphanemizde toplayacağız. Burada milliyetçilikle ilgili çalışma yapan akademisyenlere, öğrencilere tüm kaynakları sunacağız.

- ENSTİTÜSÜ: Ayrıca bir milliyetçilik araştırma enstitüsü kuracağız. Bu bağlamda hocalarımızla koordinasyonu sağladık. Ocağımızdaki yöneticilerimizin pek çoğu İngilizceye hâkim durumda. Bunun yanında Ermenice, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen arkadaşlarımızdan araştırma ekipleri kurduk. Bu arkadaşlarımız bütün yayınları tarıyorlar; milliyetçilik, Türkiye, Türk Dünyası ile ilgili tüm haberleri analiz ettiriyoruz.

- AKADEMİ: Ülkü Ocakları ekim ayında Yusuf Has Hacip Akademisi’ni başlatacak. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak akademik anlamda başarı sağlayabilecek Türk gençlerini, dünyada meydana gelen gelişmelere uyum sağlayacak ve bu değişmeleri milliyetçi bakış açısı ile açıklayabilecek seviyeye getirmek için dersler verilecek. Bu dersler ideoloji, ekonomi, sanat, sosyoloji, tarih gibi geleceğin lider adaylarını her alanda donanım sağlayacak dersler olacak.

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