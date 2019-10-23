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23.10.2019 - 13:54 | | AA

'Uygulama kilit öneme sahiptir'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye konusundaki vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlar ile birlikte çalışacağız. Uygulama kilit öneme sahiptir, anlaşma koşullarının sahaya yansıdığını garanti etmek için çalışacağız." dedi.

'Uygulama kilit öneme sahiptir'

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalar ve terörizmle mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile vardığı son anlaşmaların Suriye'nin barış ve istikrarı için net olarak olumlu sonuçlara sahip olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, terör ve aşırıcılığa karşı önemli bir NATO üyesi ve siperdir. Suriye konusundaki vizyonumuzu paylaşan tüm paydaşlar ile birlikte çalışacağız. Uygulama kilit öneme sahiptir, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile anlaşma koşullarının sahaya yansıdığını garanti etmek için çalışacağız. Türkiye terörün tüm şekil ve tezahürleri ile mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. PKK/YPG teröristlerinin Suriye'nin kuzeyinde kaosu körüklemek için serbest bıraktığı DAEŞ teröristlerini Suriyeli ortaklarımızla birlikte yakalayıp tutuklamaya devam edeceğiz."

İletişim Başkanı Altun, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edildiğini belirterek "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

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