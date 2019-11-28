MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriVarank’tan beyin göçü yorumu: Gidenlerin çoğu FETÖ’cü terörist
28.11.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

Varank’tan beyin göçü yorumu: Gidenlerin çoğu FETÖ’cü terörist

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “tersine beyin göçü” eleştirilerine yanıt vererek, “Türkiye’den göç eden bütün insanları beyin göçüymüş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Türkiye’den giden insanların çoğunluğu 2016-2017 yıllarında ülkeden kaçan FETÖ’cü teröristlerden müteşekkil” dedi.

Varank’tan beyin göçü yorumu: Gidenlerin çoğu FETÖ’cü terörist

Varank, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 bütçesini sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. KOSGEB desteklerinden yararlanacak projelerin belirlenmesi süreçlerine yönelik eleştirileri yanıtlayan Varank, “KOSGEB’de asla siyasi karar verilmiyor. Başvuru süreçleri elektronik ortamda yapılıyor, kimse kimsenin yüzünü görmüyor. Şartları tutan her işletme yararlanıyor; CHP’li, HDP’li olabilir, bizi ilgilendirmiyor” dedi. Tersine beyin göçüne ilişkin rakamlarla oynandığını ifade eden Varank, “Türkiye’den göç eden bütün insanları beyin göçüymüş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Türkiye’den giden insanların çoğunluğu 2016-2017 yıllarında ülkeden kaçan FETÖ’cü teröristlerden müteşekkil. Tabii ki Türkiye’den yurt dışına eğitim ve çalışmak için gidenler var. Tabii ki insanlar yurt dışına araştırmaya gidebilir. Biz onları Türkiye’nin birer bilim elçisi olarak görüyoruz ve bunlardan faydalanıyoruz” diye konuştu.

Wikipedia cevabı

Wikipedia’ya erişim engeline ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Varank, “Bütün görüşmelerimize rağmen Wikipedia, Türkiye ile ilgili aleyhte, iftirayla yazılan maddeleri düzeltmediği gibi Türkiye’den editör olup bu maddeleri düzeltmeye çalışanların hem editörlüklerini sildi, onları sistemden attı hem de bu maddelerle ilgili yapılan değişiklikleri eski haline getirdi. Eğer Meclisimiz burada bir sıkıntı görüyorsa bütün partiler toplansın bir mektup yazsın, ‘Buradaki bilgilerin alternatiflerinin olduğunu biz de biliyoruz, bunların yayınlanmasına müsaade edin’ desinler. Buna müsaade etsinler burası da açılsın” dedi.

28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

Büyükada’da 6 sanığa 15 yıl talebi

Sıradaki Haber