Vergi teklifinde değişiklik önergesi

Teklifin TBMM’ye sunulan ilk halinde toplam fatura üzerinden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınması öngörülürken, komisyon aşamasında nisbi oran yerine konaklama tesislerinin yıldız ve özelliklerine göre kişi başına ve gecelik sabit bir vergi alınması hükme bağlanmıştı. Muhalefet bu değişikliğe küçük işletmeleri sıkıntıya sokacağı gerekçesiyle itiraz ederken, sektörden de itirazlar gelince AK Parti, Genel Kurul’da görüşmelerine başlanan teklifin ilgili maddesini teklifin ilk haline dönüştürülmesi için değişiklik önergesi hazırladı. Bu arada düzenleme yasalaşırsa devletin elde edeceği ek vergi gelirinin yaklaşık 7,5 milyar TL olacağı öğrenildi.

Teklifin ilk halinde “Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı üç katına kadar artırmaya veya yüzde 1’e kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkilidir” hükmü yer almış, ancak komisyon sürecinde nisbi vergi yerine, konaklama tesislerinin türü ve yıldızına göre maktu bir rakam belirlenmesi yönünde değişiklik yapılmıştı. 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başı 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, motel, apart otel ve kampinglerde 6 TL konaklama vergisi alması hükme bağlanmıştı. Muhalefet değişikliğe “Geceliği binlerce lira olan otelde 18 lira çok anlamlı değildir. Ama 50-100 TL’den oda satan küçük işletmeler için kişi başı 6 TL konaklama vergisi külfettir” görüşüyle itiraz etmişti.