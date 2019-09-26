Yargı paketi için ilk temas kuruldu

AK Parti’nin Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırladığı birinci yargı paketini muhalefete sunmasının ardından, gözler partiler arasında yaşanacak temaslardan ne gibi sonuçlar çıkacağına çevrildi. Kanun teklifi taslağının incelenmesi amacıyla parti bünyesinde bir komisyon oluşturan CHP, düzenlemelere ilişkin olumlu-olumsuz görüşlerini yazılı hale getirdi. Teklifin Meclis’ten uzlaşı halinde geçirmek isteyen AK Parti de mutabakat arayışı kapsamında CHP ile temasa geçti. Partiler arasındaki ilk görüşme önceki akşam yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığındaki heyet CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığındaki komisyon ile bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre görüşmede CHP komisyonu masaya “darbe hukukundan arındırılmış köklü anayasa değişikliği” talebini ileterek oturdu. Daha sonra ise birinci yargı paketinin geneli üzerinde görüşmelere geçildi.

CHP’nin hem birinci yargı paketi hem de bundan sonra yargı alanında hazırlanacak düzenlemeler için iki kırmızı çizgisini AK Parti’ye ilettiği öğrenildi. Bu kapsamda “uyuşturucu imal eden ve satanlarla ilgili herhangi bir ‘af’ konusunun gündeme gelmemesi, kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlerin iyi hal indiriminden yararlanmaması” yönündeki talepler aktarıldı.

CHP’nin “hakaret” suçlarında Yargıtay yolunu açan düzenlemeyi olumlu bulduğu ancak bunun kapsamının genişletilmesi gerektiğini de aktardığı öğrenildi.

Kamudan ihraçlar

CHP’nin ayrıca, kamudan ihraç edildiklerini için pasaportları iptal edilenlerin, davalarından beraat etmeleri halinde pasaportlarını alabilmelerine imkan tanıyan maddenin son kısmına da itiraz ettiği öğrenildi. CHP’nin pasaportların “kolluk birimlerinin araştırması sonucu İçişleri Bakanlığı’nca verilmesine” karşı olduğunu, yargı kararlarının esas alınması gerektiğini ve yeniden bir incelemeye gerek olmadığını dile getirdiği bildirildi.

İkinci görüşme bekleniyor

Edinilen bilgilere göre AK Parti heyeti görüşmede, CHP’nin itiraz ve önerilerini dinleyerek not aldı. AK Parti’nin, CHP’nin görüşlerini inceleyeceği ve bu hafta yapılacak ikinci toplantıda daha kapsamlı bir değerlendirme imkanı bulunacağı bildirildi. İki parti arasındaki ikinci ve son toplantının cuma gününe kadar yapılması ve kanun teklifinin daha sonra TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. CHP komisyonundan isimler AK Parti heyetinden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiriyor. Ancak, itirazların TBMM’ye sunulacak teklifte dikkate alınıp alınmayacağı CHP kanadından merakla izleniyor.