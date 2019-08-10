Yargı paketi ortak çalışmayla hazırlanmalı

CHP Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek’in imzasıyla, gönderilen davet yazısında İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu eşgüdümünde CHP Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinin girişimiyle yürütülecek çalışma için ilk toplantının 18 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy’de yapılacağı belirtilerek “Toplantıya bir temsilcinin katılımı sürecin iyi değerlendirilmesi için yararlı olacaktır” denildi.

‘Ayrım olmamalı’

Gönderilen yazının ekinde yer alan bilgilendirme notunda ise şunlar kaydedildi: “Adalet Bakanlığı tarafından Mayıs 2019’da yayınlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, adil yargılanma hakkının güvence altına alınabilmesi için yasal düzenlemenin acil bir gereklilik olduğunu ortaya koyduğu halde, TBMM, herhangi bir düzenleme yapmadan tatile girdi. Yasa önerme yetkisi milletvekillerine ait olduğuna göre, siyasal parti ayrımı yapılmaksızın TBMM’de temsil edilen partilere mensup vekillerin ortak çalışmasıyla hazırlanacak bir yasa önerisi, adil yargı hedefine uygun düşecektir.”

‘Türkiye yasası’

Kaboğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada yasa çalışmaları konusunda şu bilgileri verdi:

“Sayın Adalet Bakanı, yaptığı açıklamada ‘Meclis’in ilk işi bu konuda olacak’ dedi. Bakanlığın bu konuda ihtiyaç bildirmesi anlaşılırdır. Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlaması olumludur. Ancak yasa önerisi hazırlama, Meclis’te tartışma ve görüşme yapma yasama organının işidir. Bu önerinin milletvekilleri tarafından bir iş birliği halinde hazırlanması gerekmektedir. Çünkü bu düzenleme bütün Türkiye’yi ilgilendirmektedir. Herhangi bir sektörel bir düzenleme değil Türkiye yasası olacaktır. Burada herhangi bir biçimde siyasi görüş ayırımı ya da sağ-sol ayrımı yapılmadan, bütün partilerin sürece katılımı ve yasa önerisine katkı vermesi lazımdır. Bu, CHP olarak bizim hedefimiz olan demokratik hukuk devleti yolunda atılacak önemli bir adımdır.”

Sekiz partiye davetiye

CHP, Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra toplantıya Meclis’te temsilcisi bulunan AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi’ne davetiye gönderdi.