Yargı paketinde son dakika değişikliği

AK Parti, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 1. Yargı Reformu Paketi’nde son dakika değişikliğine gitti. Savcıların halen adli para cezası veya üst sınırı 1 yılı aşmayan hapis cezası gerektiren şikayete bağlı suçlar için kullanabildikleri “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” yetkilerini, “uzlaştırma ve ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere üst sınırı 2 yıla kadar suçları” kapsar hale getiren maddede AK Parti, ceza üst sınırının 3 yıla çıkarılması yönünde önerge verdi. Önerge, kabul edildi.

Buna göre savcılar, “İnsan üzerinde deney, şantaj, inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi, nefret ve ayrımcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi, karşılıksız yararlanma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, sahte parayı kabul, özel belgede sahtecilik, halkı kin ve düşmanlığa teşvik veya aşağılama, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, fuhuşa aracılık, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, dilencilik, çocuğun soy bağını değiştirme, kamu görevlisinin görevini yapmasını cebir ve tehditle engelleme, suç uydurma, mahkemede yalan tanıklık, soruşturmada gizliliğin ihlali, devletin güvenlik alametlerini aşağılama, askerleri itaatsizliğe teşvik, seferberlik görevinin ihmali, yasaklı bilgileri temin” gibi suçlar için de kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verebilecek.

Sancar fenalaştı

Öte yandan birleşimi yöneten HDP’li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, kürsüde fenalaşınca birleşime ara verdi. Tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilen Sancar, ilk müdahalenin Meclis acil yardım merkezinde yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.