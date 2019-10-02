02.10.2019 - 12:11 | | ANKARA
Yargı paketinde sürpriz gelişme!
1. Yargı paketi nedeniyle düzenlenecek Meclis Adalet Komisyonu toplantısı bugüne alındı.
TBMM Adalet Komisyonu'nun 1. yargı reformu paketi için Perşembe günü saat 11.00'de yapılması planlanan toplantısı bugün saat 16.00'ya çekildi. Komisyonda bugün 39 maddelik teklifin tümü üzerine görüşmelerin yapılması, madde görüşmelerine ise yarın devam edilmesi bekleniyor.
4-5-6 Ekim'de AK Parti Kızılcahamam'da, CHP ise Bolu'da istişare kamplarını gerçekleştirecek. Komisyon görüşmelerinin milletvekillerinin cuma gününden kamp bölgelerine gidecek olması dikkate alınarak öne çekildiği belirtiliyor.
İranlı iş insanı dehşeti yaşadı! Esnaf ayaklarını iple bağladı...Türkiye'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.