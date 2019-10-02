Yargı paketinde sürpriz gelişme!

TBMM Adalet Komisyonu'nun 1. yargı reformu paketi için Perşembe günü saat 11.00'de yapılması planlanan toplantısı bugün saat 16.00'ya çekildi. Komisyonda bugün 39 maddelik teklifin tümü üzerine görüşmelerin yapılması, madde görüşmelerine ise yarın devam edilmesi bekleniyor.

4-5-6 Ekim'de AK Parti Kızılcahamam'da, CHP ise Bolu'da istişare kamplarını gerçekleştirecek. Komisyon görüşmelerinin milletvekillerinin cuma gününden kamp bölgelerine gidecek olması dikkate alınarak öne çekildiği belirtiliyor.