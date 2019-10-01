‘Yargı reformunda uygulama süreçlerine bakacağız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün CHP MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. TBMM’nin yeni yasama yılına başlayacağını belirten Öztrak, “Kuvvetler ayrılığına dayanan, çağdaş, yepyeni bir parlamenter rejim ile cumhuriyetimizi taçlandırmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Öztrak, dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin olarak, “Saray iktidarı orta vadeli programın adını McKinsey’den aldığı tavsiyelerle yeni ekonomi programı yaptı. Geçen yıl programın adına dengelenme demişlerdi, ekonominin nasıl dengelendiğini gördük. Yüzde 2.3 olacak dedikleri bu yılın büyümesini şimdi yüzde 0.5 indirmişler” ifadesini kullandı.



Programın neden eylül sonunda açıklandığını soran Öztrak, “Cevabı belli: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın IMF heyetini Türkiye’ye davet ettiğini bizimle yaptığı görüşmelerin ardından kamuoyu biraz da bizim sayemizde duydu. IMF 11 gün boyunca hükümetle görüşmüş. Anlaşılan orta vadeli program IMF ziyareti beklendiği için 3 hafta geciktirildi. Bunlar gizli saklı IMF ile 11 gün flört etmişler. Evlenelim demişler, IMF bir de ‘Bunları almadan önce mahallelerindeki insanlara soralım’ demiş. Suçüstü yakalanınca da ‘IMF benim haberim olmadan mahalleliyle görüştü’ diye yaygara koparıyorlar” dedi.



Öztrak, AK Parti’nin yargı alanında düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili şunları kaydetti: “Türkiye’de yargının ne hale geldiği ortada. Dolayısıyla iktidarın, herkesi tatmin edecek bir yargı reformu paketini getirmesinin ne kadar samimi olduğu soru işaretidir. Hem görüşme süreçlerini bekliyoruz, hem de uygulama süreçlerine bakacağız. Ama HSK üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, icranın vesayeti altında olan bir yargıdan ve bu yargıyla ilgili olarak o icranın yapacağı reformdan açıkçası bugün çok fazla bir şey beklemek mümkün değildir.”



‘Anlamakta zorlanıyoruz’



Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki AFAD toplantısına davet edilip edilmediği tartışmalarının sorulması üzerine, şunları kaydetti: “Gerçekten bugün tartışılması gereken meseleleri tartışmıyoruz, başka başka şeylerle uğraşıyoruz. 25 yıldır İstanbul’u yönetenler depremle ilgili ne yapmışlar? Bunun konuşulmasını istemiyorlar. Biz de devletten geliyoruz. En azından toplantı tarihi bildirilir, bu bile yapılmamış. Hem İstanbul Valisi’nin hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile uğraşan bu çabalarını anlamakta zorluk çekiyoruz.”