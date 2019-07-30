YAŞ öncesi FETÖ incelemesi

TSK’da terfi ve atamaların karara bağlanacağı YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci YAŞ toplantısı, 1 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Bir günde tamamlanması planlanan YAŞ toplantısında; generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek, general ve amirallerin dosyaları ele alınacak. Toplantıda, emekliye sevk edilecek general amirallerin dosyaları ile görev uzatma dosyaları masaya yatırılacak.

Kritik YAŞ öncesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat birimleri, ataması yapılacak ve emekli edilecek personel hakkında güvenlik soruşturması yapıyor. Askeri personelin FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemeler yapan birimler, FETÖ’nün ankesör ile örgütün kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda görev alan savcılardan bilgiler alınıyor. Terfisi yapılacak askerlere ilişkin, anket ve değerlendirmelerin yanı sıra herhangi bir sızma olmaması için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. l