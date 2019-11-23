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23.11.2019 - 10:00 | | DHA

Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı

Sivas’ta aile sağlığı merkezinde bebeğini emzirdiği sırada şekeri düşen anne, ebelerin bisküvilerden yediği için “Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin” yazılı bir not bırakması dikkat çekti.

Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı

Sivas Merkez Şeyh Şamil 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde geçtiğimiz gün yaşanan bir olay insanımızın dürüstlüğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bebeğine aşı yaptırmak için sağlık merkezine gelen bir anne, bebeğini emzirmek için personel odasını kullandı. Personellerin bulunmadığı sırada odayı kullanan anne masanın üzerinde bulunan bisküvilerden yedi.

Çıkarken ise kimseyi göremeyince üzerinde "Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin” yazılı bir not bıraktı. Sağlık çalışanları odaya döndüklerinde gördükleri not karşısında mutluluk yaşadı.

Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı

“NOTU GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK”

Sağlık merkezinde görevli Ebe Birsel Çetintaş, notu görünce çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Çarşamba günü bebeğimize aşı yaptık. Annesi ‘bebeğimi emzirmek rahatlatmak istiyorum’ dedi. Biz de buraya yönlendirdik. Buraya geldiğinde bebeğiniz emzirirken, baya uzun zaman geçirdiler burada. Gittikten sonra baktık. Bizde bir şeyler atıştıralım diye baktık ki bu notu gördük. 'Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin' diye not bırakmış. Görünce çok mutlu olduk, şaşırdık. Helal olsun tabii ki. Biz zaten hem biz hem de herkes yararlansın diyerek aldık” dedi.

Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı

“HAKKIMIZ HELAL OLSUN”

Ebe Nilgün Göksu, bisküviden yiyen anneye bisküviyi helal ederek, “Çarşamba günü ailesi ile beraber aşı için dört aylık bir bebeğimiz geldi. Aşısını yaptık. Daha sonra bebek ağladığı için ailesi rahatlatmak istediğini söyledi. Emzirme odasına yönlendirdik. Biz de o sırada çok yoğunduk. Bir şeyler atıştıralım derken geldik emzirme odasında atıştırmalıklara baktık ki şöyle bir not gördük. Demiş ki, ‘Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin’ tabii ki helal olsun. Böyle bir notu görünce çok mutlu olduk. Bu yiyecekleri zaten hem kendimiz hem de aileler için aldık” şeklinde konuştu.

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