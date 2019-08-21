'Yeni görevlendirmeler son derece yerindedir'

Durmaz özetle şunları kaydetti:

İHANET OLUR: Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle bu kadar ciddi mücadele verdiği süreçte teröre, teröriste destek sağlanması, kurum imkanlarının teröre peşkeş çekilmesi, terörle mücadeleye ihanet anlamına gelir. Her gün şehit haberleri geldiği dönemde, belediyeler adeta teröristlere lojistik sağlama merkezi, karargâhı haline gelirken, belediye başkanlarına müdahale etmemek terörizmle mücadeleyi sekteye uğratmak demektir. Bu, görmezden gelinemez.

DESTEĞİMİZ TAM: Her bir belediye başkanı hakkında terör örgütüne üye olmak, teröre yardım ve yataklık, teröre destekten kaynaklı haklarında 7-8 soruşturma, kovuşturma olduğu görülüyor. Anayasa ve yasaların İçişleri Bakanlığı’na verdiği yetki açık. Bu yetki çerçevesinde yapılan tasarruf ve yeni görevlendirmeler son derece yerinde ve haklıdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de desteğinin tam olduğunu ifade ederek, MHP’nin tavizsiz tavrını ortaya bir kez daha koymuştur.

İHALELER ÖRGÜTE: Terör örgütünün her türlü lojistiğin sağlandığı, terörist yakınlarının işe alındığı, ihalelerin örgüte destek sağlayacak şekilde yapıldığı, yasalara dayalı olarak işe başlayan şehit yakını olanların işten çıkarılması veya mobinge tabi tutulması kabul edilemez. Soruşturma ve kovuşturma dosyalarında bunlar tek tek delillendiriliyor. İçişleri Bakanı, en doğru kararı almıştır. Teröre desteğe göz yumulmayacağı, geçit verilmeyeceği aşikârdır.