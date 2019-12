Yeniden Asya açılımı

Ankara’da düzenlenen Yeniden Asya Çalıştayı’na Bakan Çavuşoğlu, çok sayıda büyükelçi ve düşünce kuruluşu temsilcisi katıldı. Çalıştay’da konuşan Çavuşoğlu, “Bir yandan Avrupa bütünleşme süreci içerisinde yerimizi almaya devam edeceğiz. Dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO’da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya’ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz” dedi.



Asya’nın, yeniden dünyanın ekonomik ağırlık merkezi haline geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Tarihin sarkacı yeniden Asya’ya doğru kayıyor. 21. yüzyıl ise yeniden Asya’daki gelişmelerin yön vereceği bir asır olarak şekillenecek. Yani Asya yeniden yükseliyor. Biz de Asya’nın yükselişi karşısında, aynı zamanda bir Asyalı olarak, nasıl konum alacağımızı düşünmeliyiz. Asya’yı girişimci ve insani dış politikamızın merceğinden ilk kez değil ama yeniden ele almalıyız. İşte bu yüzden açılımımıza ‘Yeniden Asya’ adını verdik.”









60 maddelik eylem planı



Edinilen bilgiye göre “Yeniden Asya” mekanizması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra hayata geçirilecek. Mekanizma, her ülke için ayrı ayrı plan oluşturulması esasına dayalı. Tek yanlı anlayışın terk edildiği yeni sistemde, akademisyenler için ayrı, iş insanları için ayrı bir koordinasyon mekanizması kurulacak. Ayrıca, uzun yıllardır Avrupa Birliği’ne odaklı dış politika anlayışına Asya da eklenecek. Açılımla ilgili 60 maddelik bir eylem planı da hazırlandı. Planda her bakanlık kendi alanıyla ilgili maddeleri seçerek açılımı uygulamaya geçirecek. Bu kapsamda her bakanlığa Asya ile ilgili koordinatör ataması yapılacak.