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15.08.2019 - 08:03| ANKARA Milliyet

‘Yeniden yollara düşme günü’

AK Parti tarafından gazetelere verilen ilanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü mesajı paylaşıldı.

‘Yeniden yollara düşme günü’

Mesajda şu ifadeler kullanıldı: “AK Parti, partilerden bir parti değil, bir millet hareketi olarak çıktığı bu yolda 18’inci yılını kutluyor. AK Parti’yi anlamak için önce Türkiye’yi ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü anlamak gerekir. Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Dostlarım dün bitti, geçti gitti. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. Bu anlayıştan hareketle 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatna, tek devlet’ ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”

Widodo’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ndonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı bayram tebriğinde bulunuldu.

 

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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