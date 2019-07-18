Yerel yönetim ilkeleri için beyin fırtınası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni yerel yönetim stratejisini belirlemek ve buna resmi bir nitelik kazandırmak için harekete geçti. Bu çerçevede, Afyonkarahisar’da yapılacak üç gün-lük belediye başkanları kampında, temel ilke ve prensiplerin başkanlara sorulacak beş soruya gele-cek yanıtlar çerçevesinde belirleneceği, sonrasında ise resmi bir belge olarak yayımlanacağı bildirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bir anlayışı yıkıyoruz ve yerel yönetimlerde yepyeni bir iddiayı ortaya koyuyoruz” dedi.

‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ adı altında gerçekleşecek kamp 25-26-27 Temmuz tarihlerinde Afyon-karahisar’da bir otelde düzenlenecek. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun açış konuşmasıyla başlayacak program kapsamında, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit To-run, “Genel Merkez’in Yerel Yönetimler Yaklaşımı” başlıklı sunum yapacak. Program düzeni kapsa-mında, belediye başkanları; büyükşehir, il, ilçe ve beldeler ayrı ayrı olmak üzere 10’ar kişilik gruplar halinde oturacak. Toplantılarda, yerel yönetim uzmanları da “seçmenin beklentileri”, “yerel yöne-timleri izleme, yönlendirme, destekleme mekanizmaları” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek. Prog-ramda, belediye başkanlarının direkt olarak katılacağı, “başkanlar forumu”, “arama konferansı” ve “ortak akıl atölyesi” forumları düzenlenecek. Toplantılarda, “online anket” sistemiyle de başkanların görüşleri alınacak.

Kamp programı hakkında Milliyet’e açıklamalar yapan Torun, şu bilgileri verdi:

‘Başkanlara soracağız’

“Bunu bir ‘arama’ toplantısı olarak nitelendiriyoruz. Önceden biz anlatıyorduk, şimdi belediye baş-kanlarımıza soracağız, onları dinleyeceğiz. ‘Belediyeleri nasıl yönetmemiz lazım, nasıl başarılı olabili-riz, ortak akılda nasıl buluşabiliriz?’ gibi sorulara yanıt arayacağız. 5 temel soru sorup, başkanlarımızın düşüncelerini alıp onun üzerine ortak bir iddia oluşturacağız. Bunları da uzmanlara yorumlatacağız. Yerel yönetimlerde bir anlayışı yıkıyoruz. Şeffaf, hesap veren, vatandaşın beklentilerini önceleyen, adaletli ve liyakatli bir düzenle yönetmek için harekete geçiyoruz.”

Prensip belgesi hazırlanacak

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’daki kampta, belediye başkanlarına sorulacak beş soru çerçe-vesinde, “Halkçı belediyeciliğin temel ilkeleri ve prensiplerinin” belirlenmesi amaçlanacak. Progra-mın sonunda ise “temel ilkeler ve prensipler belgesi” hazırlanarak Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Kılıçda-roğlu’nun son şeklini vereceği belge daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

Kadın vekillerden kadın üniversitesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı’nda, Japonya örneği incelenerek yalnızca kadın öğrencilerin kabul edildiği “kadın üniversitele-ri”nin kurulması projesini eleştirdi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de “Japonya’dan bir örnek alınacaksa hata yapıldığında özür dileme ve istifa etme hasletini alabilirler. Kadın üniversiteleri kadını toplumsal yaşamdan daha da uzaklaştıracak, daha da izole edecek, kadın-erkek eşitsizliğini derinleştirecek” dedi. Toplantıya, CHP milletvekilleri Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Emine Gülizar Eme-can ve Suzan Şahin de katıldı. l AA