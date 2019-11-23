Kılıçdaroğlu, İzmir’de “Kardeş Kentler Çağdaş Kentliler” sloganıyla düzenlenen CHP’li belediye başkanları çalıştayının açılışında konuştu. CHP’li belediye başkanlarına yaptıkları hizmetler için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin kimseyi ötekileştirmeden ahlaklı ve adaletli bir anlayışla hizmet verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık, birlikte götüreceğiz... 7.5 aylık dönemde çok güzel şeyler yaptık, birlikte mücadele ettik. Yanlışlarımız varsa düzelttik, doğrularımızı büyütmeye çalıştık. Tarihte, yerel yönetimlerde ilkleri yazıyoruz. Birileri sizi engellemek isteyebilir. Bunların hiçbir önemi yok. Azim ve karalılıkla bütün sonuçları elde etmek mümkündür. Başka partilerden belediye başkanlığını devralan arkadaşlarıma sesleniyorum. Çok zor bir tabloyu devraldıklarını, belediyenin borç batağında olduğunu gördüler. Ama hiçbir belediye başkanımız bir enkaz edebiyatının arkasına saklanmadı. Bu da tarihimizde bir ilktir. Enkaz edebiyatı yok. İsraftan kaçındınız, tasarruf yaptınız.”

‘Ekonomi krizde’

“Bunları saraydaki zat da duysun” diye anlatıyorum diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Düne kadar saydamlık, şeffaflık diye bir kavram yoktu. Bizim belediyelerimiz, şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyorlar. Belediye meclisi toplantılarının yayınlanması bir ilktir. Bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Aç yatan yüz binlerce çocuk var. 17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir avuç insan sadece cebi için çalıştı. Kendisini yakan, intihar eden insanlar... Onu geçtik toplu intiharların olduğu bir sürecin içine girdi Türkiye. Bizim belediye başkanlarımız sosyal yardımları da belli bir çerçevede hayata geçirmeye başladılar. Parti olarak daha önce dile getirdiğimiz aile sigortasının benzerini bazı belediyelerimiz uygulamaya başladı. Ankara Yenimahalle, Adana Seyhan belediyelerimiz bunu yaptı. Şimdi Ankara bunu kart üzerinden yayacak.”

‘Bu demokrasi değil’

Bazı HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bu demokrasi değil, demokrasiye indirilen darbedir. Halkın iradesine darbedir. Vatandaş niye oy kullandı? Sandığı niye koydunuz oralara? Hadi belediye başkanını aldınız, belediye meclisi otursun bir belediye başkanı seçsin. Buna bile izin vermiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bunu söylediğimde kızıyorlar. Bir sırrı ifşa ettim diye düşünüyorlar. Yok arkadaşlar, bütün dünyanın bildiği bir gerçek.”

‘Keşke mahkemeye verse’

Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası tartışmaları konusunda, şu mesajları verdi:

“Değeri 20 milyar dolar. Katar ordusuna, BMC grubuna bedava verildi. Erdoğan, ikinci kararnameyi yayımlamadı, korktu, ben görmeyeyim diye. Ama ben görürüm. Bürokraside çalışan binlerce vatansever var. Kararname geldi bana, açıkladım. Katar ordusuna, TSK’nın ve Avrupa’nın en büyük fabrikasını 25 yıllığına peşkeş çekmek Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir. Nokta. Keşke bu konuda da mahkemeye verse de derdimizi anlatsak.”