Yıldırım: Orman varlığımızı artırdık

İzmir’de yanan orman alanlarında helikopterle inceleme yapan Yıldırım, “Yangınların çıkmaması için bütün kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle vatandaşlara görev düşüyor” dedi. İzmir Valiliği’ne geçerek bir toplantı gerçekleştiren Yıldırım, “Bazı ileri geri laflar oluyor. ‘Resmi elbiseyle yangını daha da büyütmek için ormanı yaktı’ diye haberler çıkıyor. Cahillik kötü. Yangının yönünü değiştirmek için ters yangın metodu var. Bu metot uygulanınca yangın oradan iç bölgelere doğru çekilip, büyük tehlikenin önüne geçiliyor” diye konuştu. Yanan alanların yerleşime açılacağı ile ilgili bazı iddialara da yanıt veren Yıldırım, ormanların Anayasa’da özel yerleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Orman arazisi amacı dışında kullanılamaz. Orman Kanunu en ağır kanundur. Üzerinde hiçbir şey yapamayacağınız bir anlam taşır. Geçen 15 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel çabasıyla orman varlığımızı ciddi ölçüde arttırdık. 2 milyon hektardan fazla orman varlığı arttırıldı.”