Yıldırım’ın rafting heyecanı

Erzincan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile kentte bulunan rafting kulüpleri tarafından hafta sonu etkinlik düzenledi. Cuma ve cumartesi günlerini memleketinde geçiren Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve bazı kurum müdürleri rafting rehberi tarafından bilgilendirildi. Ardından botlara binen Yıldırım ve protokol üyeleri kendilerini nehrin akıntısına bıraktı. Botları sık sık devrilme tehlikesi yaşayan Yıldırım ve beraberindekiler küreklerini havaya kaldırarak nehir boyunda kendilerini izleyenleri selamlamayı da ihmal etmedi.

Yaklaşık 6 kilometrelik parkuru 1 saatte tamamlayıp varış noktasına ulaşan Yıldırım raftingin güzel ve heyecan verici olduğunu söyledi ve herkese tavsiye etti. l