‘Yine bir imtihanla karşı karşıyayız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Cezayir ile başlayacak üç günlük Afrika ziyareti öncesi İstanbul’da DEİK’in 33. Olağan Genel Kurulu’na katılması; ardından Avrupa Birliği Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopoulus’u kabul etmesi bekleniyordu. Ancak 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erdoğan dün iki programını da iptal ederek Elazığ’a geldi. Erdoğan’a, ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti. Erdoğan, ilk olarak Sivrice’deki depremde enkazdan sağ çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Ayşegül Civelek ile 12 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Civelek’in cenaze törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tabutların başında konuşma yapan Erdoğan, “Rabbim mekânlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun. Bu tür afetler büyük bir imtihandır. Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz” dedi.









Şentop ve Oktay ile



Erdoğan, daha önce, Bingöl, Van, Simav, Düzce, Sakarya ve Bolu gibi depremlerin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: “Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atacağız. Hiç dedikodulara, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkârıyız.”



‘Kapı aralamayalım’



Erdoğan şöyle devam etti: “Bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. AFAD ile yapılır, Kızılay ile yapılır.”



Erdoğan daha sonra Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçerek yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyip yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, bölgedeki vatandaşlara, geçmiş olsun dileklerini iletti.



‘Zemin etütleri yapılacak’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’dan sonra depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesine geçti. Depremzedelerin yerleştirildiği Tanrıverdi Öğretmenevi’ne giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, yıkılmış evlerin tespitlerinin yapılacağını belirterek, çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezaretinde yürütüleceğini söyledi. Daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Yıkılan yerlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız zemin etütlerini süratle yaptırmak suretiyle buralarda vatandaşlarımızı geçici çadırlardan da kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla inşallah kalıcı konutlarına onları alacağız ve kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında da tabii kendilerinin buralarda özellikle köy, daha doğrusu burası tabii Malatya Büyükşehir olduğu için köy yok, mahalleler var, buralarda da kendilerinin hayvanları var, onlarla ilgili ahırları var, bütün proje çalışmalarını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak ve ortak bir çalışmayla da inşallah bu yatırımlarımızı kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da incelemelerini sürdürürken artçı sarsıntılar da devam etti. Depremin merkez üssü Sivrice’de saat 19.30’da 5.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi. Erdoğan da artçı sarsıntıyı hissettiğini söyledi.

Tabuta omuz verdiler



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’daki depremde enkazdan sağ çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile 12 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Civelek’in cenaze törenine katıldı.









Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte tabuta omuz verdi.

