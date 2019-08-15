Yoğun mesaiye başlıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun geçen 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçleri sonrasında, 7 Ağustos Çarşamba günü ailesiyle birlikte tatile çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, Antalya’da geçirdiği bir haftalık dinlenme süresinin andından Ankara’ya döndü. CHP liderini başkentte ise yoğun bir siyasi gündem bekliyor.

Kılıçdaroğlu, ilk mesaisini yarın İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Nevşehir’e giderek başlatacak. Kılıçdaroğlu burada önce Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde bir konuşma yapacak. Daha sonra Gülşehir ilçesinde düzenlenecek toplantıda il başkanlarına hitap edecek, soruları yanıtlayacak. Kılıçdaroğlu toplantıda, “CHP dışındaki kesimlere açılma” stratejisinin devam etmesi yönünde hassasiyet gösterilmesi için il başkanlarını uyaracak. İlçe ve il kongrelerinin “tartışmalardan uzak” geçmesi için ise “bir aday üzerinde uzlaşma” çağrısı yapacak.

Kurultay takvimi

Kılıçdaroğlu, 19 Ağustos’ta Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayarak, gündemdeki gelişmelere ilişkin durum değerlendirmesi yapacak.

Bu süreçte yerel seçimler dolayısıyla “teşekkür” ziyaretlerine de devam etmesi planlanan Kılıçdaroğlu, bir yandan da 2020’de yapılacak olağan kurultay öncesindeki ilçe ve il kongrelerinin takvimini netleştirmeye çalışacak. Kılıçdaroğlu ayrıca, CHP’nin eylülde İstanbul’da düzenleyeceği “Uluslararası Suriye Çalıştayı” için de hazırlık çalışmalarını yürütecek.

Parti programı yazılıyor

2008’de güncellenen Parti Programı’nın yenilenmesi için kurmaylarına talimat veren Kılıçdaroğlu’nun önünde program yazımıyla ilgili gündem de bulunuyor. Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’e emanet ettiği Parti Programı çalışmalarını takip edecek ve önerilerini dinlemek için sivil toplum örgütleri ve akademisyenler de dahil olmak üzere farklı kesimlerle bir araya gelecek.

CHP’nin “22 Soru 22 Cevap: CHP’nin Kürt Sorununa Bakışı Çözüm Çerçevesi” isimli raporunu güncelleyeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu’nun önündeki gündem maddelerinden biri de bu konu olacak.

CHP lideri, ekim başında ise partisinin milletvekillerini toplayacak. Bolu Abant’ta yapılması planlanan milletvekili kampında, CHP’nin yeni dönem politikaları ve Meclis gündemi detaylı olarak masaya yatırılacak.