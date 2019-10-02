MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetYüksek istişare Kurulu toplandı
02.10.2019 - 13:50 |

Yüksek istişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yüksek istişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.

Beykoz'da orman yangınıBeykoz Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı kız öğrenci yurdunda sır olay!

Gece yarısı kız öğrenci yurdunda sır olay!

Kuzenini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

Kuzenini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

Bodrum ve Marmaris'te 80 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum ve Marmaris'te 80 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika... İstanbul'da rektörlük binasında yangın!

Son dakika... İstanbul'da rektörlük binasında yangın!

Sıradaki Haber