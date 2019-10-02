02.10.2019 - 13:50 |
Yüksek istişare Kurulu Toplantısı başladı
Yüksek istişare Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı.
OGS'yi çantasına koydu, şoku yaşadı! Banka müşterilerini artık uyaracak...İnternetten beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.