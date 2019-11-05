05.11.2019 - 22:49 |
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve uluslararası yansımaları ve FETÖ ile mücadele ele alındı. Kurulda, FETÖ ile mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü biçimde vurgulandı. Toplantıda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceği üzerinde hassasiyetle duruldu.
Her şey güpegündüz oldu! Otobüs şoförü o anları böyle anlattıSancaktepe'de bir kadının, aynı iş yerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.