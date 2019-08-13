‘Yürümezse kendi başımıza yaparız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “güvenli bölge” konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında müşterek harekât merkezinin çok kısa süre içinde açılacağını söyledi. Akar “Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir süre sonra müşterek bir harekat merkezinin kurulması ve çalışmasıyla bu bahsettiğim aşamaların o merkezdeki ayrıntılı çalışmalarla arazide yerini bulmasını gündeme getirdik. Bu çalışma önümüzdeki günlerde başlayacak” diye konuştu.

‘Süreler konuldu’

Daha önce ABD ile yapılan mutabatlardaki sarkmalar nedeniyle bu sefer “bazı süreler konulduğunu” belirten Akar, “Müşterek harekat merkezi kurulduktan sonra müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeyi ve ABD’li müttefiklerimizle beraber hareket etmek arzusundayız” dedi.

Bakan Akar, TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KKTC’de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin soru üzerine Akar, “Kıbrıs, bizler için bir milli davadır. Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasal eşitliği, güvenliği konularında çok duyarlı olduğumuzu, bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini ifade ettik” dedi. “Doğu Akdeniz’de giderek artan enerji geriliminin nasıl aşılacağının” sorulması üzerine de Akar, “Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı olmadığını söylüyoruz. Bizim hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bununla ilgili atılması gereken ne adım varsa bunlar için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK’nın hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” oluşturulması konusunda ABD ile oluşturulan mutabakatın çerçevesi sorulan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştüklerini, ABD’nin askeri bir heyeti Türkiye’ye gönderdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

‘İyi başlangıç’

“İyi bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz. Niyetimizi, endişelerimizi, taleplerimizi ortaya koyduk. YPG’nin güvenli bölgeden çıkarılmasını, ağır silahlarının toplanmasını dile getirdik. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu, istihbarat değişimi önemli bir konu. Bu konularda da belli noktalarda anlaşmaya, mutabakata varıldı.”

Terörden arındırılacak bölgelere Türkiye’deki Suriyelilerin huzur içinde dönmelerini de konuştuklarını dile getiren Akar, büyük ölçüde mutabakat sağlandığını bildirdi. Akar, “Önümüzdeki günlerde müşterek bir harekat merkezinin kurulması ve çalışmasıyla bu bahsettiğim aşamaların o merkezdeki ayrıntılı çalışmalarla arazide yerini bulmasını gündeme getirdik. Bu çalışma önümüzdeki günlerde başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘Defalarca söyledik tahammülümüz yok’

Bakan Akar, “ABD, Türkiye’yi oyalamak için böyle bir anlaşma yaptı” şeklindeki görüşler hatırlatılarak yöneltilen “ABD’nin samimiyetine inanıyor musunuz?” sorusuna da şu karşılığı verdi: “Samimiyet subjektif bir olay. Biz bunun yerine çok somut, şu anda sizlerle paylaşamayacağım hedefler koyduk, zamanla ilgili kontrol noktaları belirledik. Bunlara uyulduğu sürece birlikteliğimiz, beraberliğimiz iş birliğimiz memnuniyetle devam edecektir. Bunlarda uyumsuzluk olduğu takdirde beklemeye tahammülümüzün olmadığını kendilerine tekrar tekrar söyledik. O zaman tek başına hareket etme inisiyatifimizi kullanma hakkımızın doğacağını, bu konuda da hiçbir tereddütümüzün olmadığını dile getirmiş bulunuyoruz. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD’nin verdikleri sözler çerçevesinde doğal bir şekilde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanıyoruz.”

Harekât merkezi

Bakan Akar, “Harekât merkezi kurulduktan sonra müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeyi ve ABD’li müttefiklerimizle beraber hareket etmek arzusuyla bunları söylüyoruz. Ama diğer taraftan da, bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır” dedi.