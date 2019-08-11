Zaferler halkasına yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında Ağustos ayının Türk tarihinde “zaferler ayı” olarak geçtiğini belirterek “İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan, kelime-i şehadeti, namazı, zekatı, orucu, haccı bilmeyen, medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İşte bunun için çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz” dedi.

‘Ağustos zafer ayı’

Ağustos ayının Türk tarihinde “zaferler ayı” olarak geçtiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi’nden Mercidabık Seferi’ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı’nı da yine bir ağustos günü başlattık.

İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir. Demokraside, ekonomide ve savunmada kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz.”

Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah’tan diliyorum. Bayram ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum.”

‘Kutsiyeti haiz gün’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram mesajı yayımladı. Şentop mesajında şunları söyledi: “Bu bayram günleri; medeniyetimizin ‘büyük bayram’ olarak nitelendirdiği kutsiyeti haiz günlerdir. Sevinçlerin, mutluluğun, birbirini gözetmenin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bayramları hakkıyla yaşamak ve çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir. Yeni kurulacak dünyanın etkili hatta belirleyici bir aktörü Türkiye olacaktır. Bayramları büyük mana içeriğinden soyutlayan ve basit bir tatile indirgeyen yaklaşımların milletçe geleceğimize de zarar vereceğini unutmamak gerekir.”

‘Huzur içinde yaşama arzumuz tazeleniyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajında, bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, adaletle hükmetmeden bir ahlak anlayışının öneminin anımsandığını belirtti. Kılıçdaroğlu, “İnanıyorum ki 31 Mart 2019’da başlayan baharı, ülkemizin köklü demokrasi birikiminin yol göstericiliğinde, kimseyi ötekileştirmeden ve dışlamadan tüm Türkiye’ye ve İslam dünyasına yayacağız” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Bayramlar, sevgili Peygamberimizin kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiği; kardeşlik duygularımızın pekiştiği, kimseyi ötekileştirmeden huzur içinde yaşama arzumuzun tazelendiği özel günlerimizdendir. Bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, adaletle hükmetmeden, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz.”

Kılıçdaroğlu, “Artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerindeki gerilemeye, hızla yükselen yolsuzluk verilerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, milli çıkarlarımızı göz ardı eden dış politika uygulamalarına karşın, her şeyin çok daha güzel olacağı yakın geleceğe olan inancımızı kaybetmiyoruz” dedi.

Türkiye’nin sorunlarını en kısa sürede gidereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ulu Önder Atatürk, başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Geleceğimizi kurban etmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında dargınlıkların küskünlüklerin kimseye bir şey kazandırmayacağını belirtirken, “Kurbanlarımızı keseceğiz ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceği” dedi.

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı’na vasıl olunduğunu belirterek, “Bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban Bayramı cenabı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır” ifadesini kullandı. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: “Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, kaybettirecektir. Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz.”

‘Huzur niyaz ediyorum’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, milli ve manevi duyguların şaha kalktığı bir bayramla daha buluşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Akşener açıklamasında, “Aziz milletimin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartların hepimizi kaygılandırdığı bugünlerde yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum”

dedi.