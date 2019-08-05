Zehirle savaşta aydınlatma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında geçtiğimiz ay yeni yapısıyla ilk kez toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, yol haritasını belirlemiş, 8 bakanın da katıldığı toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında metruk binaların yıkılması gibi önemli kararlar alınmıştı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen o toplantının ardından toplantıda yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan belediyelere bağımlılıkla mücadele konusunda uyarı geldi.

81 ile genelge gönderildi

Bakan Kurum’un imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, suç işlenmesinin önlenmesi ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması konusundan güvenlik birimlerinin sorumlu olduğu hatırlatıldı. Genelgede, Güvenlik güçleri tarafından bu görevin etkin şekilde yerine getirilebilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi sorumluluk alanlarında güvenlik birimlerine aktif desteği sağlamasının elzem olduğu belirtildi.

Yeterli düzeyde aydınlatma

Gerek bağımlılıkla mücadelede gerekse suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerden birisinin de kent içi aydınlatmanın yeterli olması gerektiğinin vurgulandığı genelgede, belediyelere şu uyarılarda bulunuldu:

“Belediyelerin genel aydınlatma ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde düzenlenmiş olup bu çerçevede yürütülmektedir. Bu itibarla kolluğun ve adli görevlerinde çalışmalarının kolaylaştırılması, suç işlenmesinin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadelede etkin bir sonuç alınabilmesi amacıyla belediyelerin ilgili mevzuat uyarınca sorumluluk alanlarında kalan yerlerde, (Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, alt-üst geçit veya yaya alt-üst geçidi) aydınlatma hizmetinin yeterli düzeyde sağlanması noktasında azami önem ve gayreti göstermesi gerekmektedir.”