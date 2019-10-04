‘Zenginliklerimiz yeniden hayat bulacak’

Oktay, “Yalnızca Türk sanatı değil, dünyanın tüm kadim değerleri, çağın hızla değişen ve dönüştüren ruhu sebebiyle daha fazla sahip çıkılması ve korunması gereken bir dönemdedir” dedi. Oktay, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın da her zaman altını çizdiği bir gerçek var ki o da ne yazık ki kültür ve sanat alanında olmamız gereken noktadan oldukça uzaktayız tüm gayretlerimize rağmen. Arşivlerimiz, kütüphanelerimiz yoğurulmayı, esere dönüşerek vücut bulmayı bekleyen kıymetlerle dolu. Bugün müzelerimizde sergilenenlerin haricinde, sadece depo alanlarında muhafaza edilen eserlerimiz bile, dünyaya yepyeni pencereler açacak nitelikte ve sayıdadır. Zenginliklerimizin yeniden hayat bulması için hem akademisyenlerimize hem sanatkarlarımıza hem de bizlere önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. Değerli hocalarım, yeni Sinanlar, Levni’ler, Nakkaş Nigari’ler, Çinicizade Abdullahlar ve Hattat Hasan Çelebiler yetiştirmek olmalı maksadımız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha vurgulamak isterim.”