1.70’lik Seri’den kafa!

Galatasaray’ı Malatya’da öne geçiren isim olan Jean Michael Seri, kariyerinde unutamayacağı bir ilk yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcu, görev aldığı 192 lig maçında ilk kez bir kafa golü buldu.



Sarı-kırmızılıların Fulham’dan kiraladığı 1.70 boyundaki Seri, 23. dakikada Ömer Bayram’ın ortasını iyi takip etti ve Malatyaspor filelerini havalandırdı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray formasıyla üçüncü Süper Lig maçında golle buluşmuş oldu. Konyaspor maçında kırmızı kart gören Seri, Kayseri ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti.



Jean Michael Seri, geçen sezon Premier Lig’de çıktığı 32 karşılaşmayı aynı sayıda golle tamamlamıştı. Fildişi Sahilli orta saha, en gollü sezonunu 2016-17 sezonunda Nice formasıyla yaşamış, Seri 5 gole ulaşmıştı.